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05:30, 3 марта 2025Путешествия

Россиянин описал поход в баню в Литве фразой «и я, и банщица остались довольны»

Алина Черненко

Фото: РИА Новости

Российский путешественник сходил в баню в Литве и описал свой опыт фразой «и я, и банщица остались довольны». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отправился на базу отдыха с баней в пригород Вильнюса, где его должны были познакомить с местными традициями парения. Услуги банщика он заказал заранее к своему приезду.

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«Каково же было мое удивление, когда банщик оказался... девушкой. Я думал, что меня будет парить какой-нибудь матерый деревенский мужик, который ходит в баню как к себе домой», — удивился россиянин.

Он отметил, что баня была похожа на финскую сауну. Внутри парилки стояла электрическая печь, а на ней лежали раскаленные камни. Особенность литовской бани оказалась в том, что на них необходимо было лить воду, и за счет образующегося пара температура в парилке достигала 70-80 градусов.

Банщица по имени Регина заранее развесила под потолком пучки ароматной травы, благодаря которым в бане был приятный аромат. «После того, как мы посидели в парилке около десяти минут, а пар начал оседать, Регина принялась парить меня сразу двумя вениками: березовым и дубовым», — признался автор.

Путешественник добавил, что после этого он показал Регине, как парятся в его родной деревне на юге России. Сначала он помахал дубовым веником, а потом укрыл девушку еловыми ветками, предварительно запарив их в горячей воде.

«Я наконец-то хорошо попарился, а она узнала для себя что-то новое», — порадовался автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревне в Польше и рассказал, как проводит свободное время сельская молодежь. Отдых местных девушек он описал словами «шашлык, пиво и банька».

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