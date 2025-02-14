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09:01, 14 февраля 2025Путешествия

Россиянин побывал в Польше и описал отдых сельских девушек словами «шашлык, пиво и банька»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: stockking / freepik

Российский путешественник побывал в деревне в Польше и рассказал, как проводит свободное время сельская молодежь. Своим опытом он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Как польские девушки отдыхают в деревне? Да шикарно они отдыхают — шашлык, пиво и банька», — такими словами описал автор свои наблюдения.

Он познакомился со студенткой прямо на улице, и она пригласила его провести время с ее друзьями-студентами. Туриста стали угощать пивом, пирогами и жареными колбасками, а затем компания отправилась в баню.

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«Польские студенты оказались не очень стойкие духом, так что довольно быстро из парилки выбежали. Хотя, как по мне, можно было бы и еще пару поддать, а то как-то слабенько было», — заключил блогер.

Ранее этот же путешественник рассказал, что во время поездки в Польшу зашел в местный магазин и чуть не вышел с невестой. «Продавщица решила пристроить свою непутевую дочку», — пояснил он.

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