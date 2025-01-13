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05:35, 13 января 2025Путешествия

Россиянин описал поездку в Польшу фразой «зашел за колбасой, а чуть не вышел с невестой»

Алина Черненко

Фото: Jaap Arriens / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в польской деревне и познакомился с продавщицей местного магазина. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Зашел в магазин за колбасой, а чуть не вышел с невестой. Продавщица в деревенском магазине решила пристроить свою непутевую дочку», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Блогер отметил, что женщина сразу начала разговаривать с ним по-русски, когда поняла, что он не поляк. Она призналась, что в деревне мало вариантов работы, поэтому магазин ее спасает. Продавщица добавила, что ей приходится привлекать к работе сына, который приезжает на выходные, и дочь Грасю, которая нигде не учится.

«"Дочке 19 лет, возьмешь замуж?" — продавщица специально сказала это громко, чтобы Грася точно услышала. "Ты парень видный, а она девушка — хоть куда!"» — процитировал слова сотрудницы магазина автор публикации.

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Женщина пояснила, что с женихами в деревне все сложно. По ее словам, среди местных много выпивох и бездельников, а «нормальных парней уже разобрали».

«Вот такой интересный поход в магазин у меня получился — а хотел просто купить колбасы. Но заодно и про жизнь местных узнал, и чуть сам не женился», — поделился россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер познакомился в польской деревне с пенсионером, который показал ему свое хозяйство. Милош признался, что он разводит кур и кроликов, а их мясо не только ест сам, но и продает соседям.

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