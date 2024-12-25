Россиянин описал жизнь пенсионера в деревне Польши фразой «дом, машина, животинка»

Российский путешественник побывал в деревне в Польше и познакомился там с местным пенсионером, который показал ему свое хозяйство. Впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

74-летний поляк по имени Милош рассказал автору публикации, что он живет один в хорошем доме. Со службы мужчина ушел девять лет назад — после того, как он 42 года отработал мотористом, ему начислили неплохую пенсию, которая ежегодно индексируется.

«Хорошо или плохо живут пенсионеры в польской деревне — решайте сами. Дом, машина, животинка в хозяйстве и пенсия в 2600 злотых (около 63 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру") — набор, который на старости лет имеет обычный моторист», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Милош признался блогеру, что он разводит кур и кроликов, а их мясо не только ест сам, но и продает соседям, у которых нет времени заниматься собственным хозяйством. Одна куриная тушка стоит у него 20 злотых (около 500 рублей).

Когда россиянин поинтересовался у пенсионера, на что он тратит деньги, тот признался, что откладывает их «на черный день». «Сейчас у пана Милоша двое взрослых детей и уже есть три внука. Так что он старается помогать еще и детям — свежим деревенскими продуктами. Иногда может и деньгами помочь, если какая-то крупная покупка требуется (например, бытовая техника)», — пояснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал польскую деревню фразой «чтоб я так жил». Он отметил, что там были хорошо оснащенная школа с качественным ремонтом и несколько магазинов с большим выбором продуктов.

