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05:30, 23 декабря 2024Путешествия

Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»

Алина Черненко

Фото: Daniel Sztork / Shutterstock / Fotodom  

Российский путешественник побывал в небольшой деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в деревне с населением около тысячи человек были хорошо оснащенная школа с качественным ремонтом и несколько магазинов с большим выбором продуктов. Кроме того, путешественника поразило качество местных дорог.

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«Мало того, что везде уложен хороший асфальт, так еще и по всей проезжей части нанесена разметка», — написал он, добавив, что у каждой дороги был тротуар.

Помимо этого, блогера удивило большое количество велосипедных дорожек. «Я сам живу в городе-миллионнике, и у нас велодорожки имеются только в самом центре. А тут, понимаешь, деревня, а для велосипедистов созданы все условия!» — восхитился он.

Путешественник также рассказал, что по всей деревне был организован раздельный сбор мусора, а в центре установлена сетка для сбора пластика.

Несмотря на отличную инфраструктуру, ухоженные улицы и ровные дороги, в польской деревне, по словам россиянина, не хватало одной очень важной составляющей. «Голубое топливо в Европе дорогое, так что такой массовой газификации, как у нас, тут просто нет. Дома отапливаются зимой либо дровами, либо углем», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер зашел в магазин в польской деревне, услышал там родную речь и получил подарок. Оказалось, что у продавщицы были русские корни, и она говорила по-русски.

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