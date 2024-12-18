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09:01, 18 декабря 2024Путешествия

Блогер описал деревенский магазин в Польше фразой «услышал родную речь и получил подарок»

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в польской деревне и зашел в местный магазин, где услышал родную речь и получил подарок. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что продавщица в магазине дала ему бесплатно бутылку пива, когда узнала, что он приехал из России. Оказалось, что у нее были русские корни, и она говорила по-русски, так как ее дед был родом из Пензы.

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«Сейчас она нечасто может поговорить на русском — ей просто не с кем общаться в своей деревне. Так что, узнав, откуда я приехал, она решила сделать мне небольшой подарок. Ну, а мне было очень приятно», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

По словам блогера, в магазине был хороший выбор мяса, хлебобулочных изделий, сыров, консервов, шоколада, чипсов и спиртных напитков. «Могу сделать предположение, что в магазине так много алкоголя, потому что местные жители... согреваются им зимой. Ну, а что — газ же в Европе дорогой!» — пошутил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столовой в польской деревне и удивился, что многие жители приходили в заведение, чтобы взять еду навынос. Увиденное показалось ему странным — блогер привык, что в сельской местности люди готовят сами.

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