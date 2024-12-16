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05:29, 16 декабря 2024Путешествия

Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российский путешественник побывал в столовой в польской деревне и поделился впечатлениями. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, многие жители деревни приходили в столовую, чтобы взять еду навынос. Увиденное показалось ему странным — блогер привык, что в сельской местности люди готовят сами.

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«Это в городе мы можем заказывать еду с доставкой на дом, а вот у сельских жителей всегда полон холодильник своих продуктов. Ну да ладно, нам поляков не понять!» — заключил он.

Россиянин также отметил, что многие посетители столовой заказывали пиво, даже если были за рулем. «Уже потом я выяснил, что в Польше допустимая норма опьянения для водителя — 0,2 промилле. А это как раз примерно одна пол-литровая кружка пива», — добавил он.

Ранее другой блогер рассказывал, что в Польше люди в деревне «живут бедненько, хотя и отрицают это». Он увидел там много старых и обветшалых зданий.

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