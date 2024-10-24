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09:01, 24 октября 2024Путешествия

Россиянин описал деревню в Польше словами «бедненько живут, хотя отрицают это»

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Российский путешественник посетил отдаленную деревню в Польше и выяснил, как там живут люди. Свои наблюдения он описал в блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор рассказал, что в поселке была только одна улица, вдоль которой стояли дома с черепичными крышами. При этом он увидел и много заброшенных и обветшалых зданий.

Путешественник также побывал в местном магазине и увидел, что посреди зала там стояли большие ящики с пивом. «Это я к вопросу о том, насколько можно считать деревню благополучной, если алкоголь здесь — это главный товар», — отметил россиянин.

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Пообщавшись с местными жителями, он выяснил, что село находится в сотнях километров от крупного города, поэтому почти вся молодежь уезжает на заработки. «Бедненько живут поляки, хотя и отрицают это», — заключил автор.

Другая тревел-блогерша побывала в Париже и раскрыла неприглядные факты о городе. Россиянку возмутило обилие граффити на исторических зданиях и мусор под ногами.

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      Мария Борисова
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