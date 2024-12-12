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11:12, 12 декабря 2024Путешествия

Частный самолет рухнул на дорогу, раскололся на две части и попал на видео

Самолет Piper совершил посадку на дороге в Техасе и столкнулся с тремя машинами
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАварийная посадка самолета

Частный самолет совершил аварийную посадку на дороге в штате Техас, США, и попал на видео. Подробности инцидента сообщает издание The Independent.

Винтовой двухмоторный самолет Piper рухнул на улице города Виктория недалеко от здания средней школы. При посадке он столкнулся с тремя машинами и раскололся на две части.

В результате аварии четыре человека получили небольшие травмы, их госпитализировали. Известно, что на борту лайнера был только пилот, его состояние не раскрывается.

Полиция города и Федеральное агентство гражданской авиации США проводят расследование.

Ранее другой легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку на шоссе в штате Юта. В результате на дороге произошла массовая авария, один человек не выжил.

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