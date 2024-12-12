Частный самолет рухнул на дорогу, раскололся на две части и попал на видео

Самолет Piper совершил посадку на дороге в Техасе и столкнулся с тремя машинами

Частный самолет совершил аварийную посадку на дороге в штате Техас, США, и попал на видео. Подробности инцидента сообщает издание The Independent.

Винтовой двухмоторный самолет Piper рухнул на улице города Виктория недалеко от здания средней школы. При посадке он столкнулся с тремя машинами и раскололся на две части.

В результате аварии четыре человека получили небольшие травмы, их госпитализировали. Известно, что на борту лайнера был только пилот, его состояние не раскрывается.

Полиция города и Федеральное агентство гражданской авиации США проводят расследование.

Ранее другой легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку на шоссе в штате Юта. В результате на дороге произошла массовая авария, один человек не выжил.