Частный самолет рухнул на дорогу, раскололся на две части и попал на видео

Частный самолет совершил аварийную посадку на дороге в штате Техас, США, и попал на видео. Подробности инцидента сообщает издание The Independent.
Винтовой двухмоторный самолет Piper рухнул на улице города Виктория недалеко от здания средней школы. При посадке он столкнулся с тремя машинами и раскололся на две части.
В результате аварии четыре человека получили небольшие травмы, их госпитализировали. Известно, что на борту лайнера был только пилот, его состояние не раскрывается.
Полиция города и Федеральное агентство гражданской авиации США проводят расследование.
Ранее другой легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку на шоссе в штате Юта. В результате на дороге произошла массовая авария, один человек не выжил.