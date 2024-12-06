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11:22, 6 декабря 2024Путешествия

Самолет сел на шоссе из-за отказа двигателя и врезался в пять машин

Fox 13: самолет сел на шоссе в Юте и спровоцировал массовую аварию
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Utah Highway Patrol / FOX13News

Легкомоторный самолет вынужденно сел на шоссе в США и спровоцировал массовую аварию, жертвой которой стал один человек. Об этом сообщил канал Fox 13.

Вечером 2 декабря у учебно-тренировочного лайнера Cessna отказал двигатель во время полета в районе города Пейсон, штат Юта. На борту были пилот и стажер, они решили посадить борт на автостраде, потому что не успели бы добраться до ближайшего аэропорта.

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Хотя приземление прошло благополучно, пять оказавшихся за самолетом машин не успели затормозить и врезались в него и друг в друга. В результате пострадали четыре человека. Одного из них, 58-летнего мужчину, госпитализировали с серьезными травмами, но спасти его не удалось. Отмечается, что люди в самолете остались целы.

Федеральное агентство гражданской авиации США проводит расследование.

На следующий день в аэропорту Сан-Паулу, Бразилия, столкнулись два пассажирских самолета. В тот момент на борту обоих судов были люди.

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