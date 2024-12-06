Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту и попали на видео

The Rio Times: в аэропорту Сан-Паулу столкнулись два самолета Latam Brazil

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сан-Паулу, Бразилия, и попали на видео. Подробности происшествия сообщило издание The Rio Times.

3 декабря Airbus A320Neo авиакомпании Latam Brazil осуществлял руление перед взлетом и задел кончиком крыла хвост Airbus A319 того же перевозчика, который тоже готовился к отправлению.

В результате оба борта получили повреждения, их временно отстранили от эксплуатации и отправили на проверку. При этом люди не пострадали, пассажиры и члены экипажа благополучно покинули лайнеры. Путешественников доставили по месту назначения на резервных воздушных судах.

Ранее в аэропорту Бостона, США, четыре самолета столкнулись с разницей в несколько часов. В итоге двух пилотов госпитализировали.