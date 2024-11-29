Четыре самолета столкнулись в аэропорту с разницей в несколько часов и переломали крылья

Daily Record: четыре самолета столкнулись в аэропорту Бостона

Четыре самолета столкнулись в одном аэропорту с разницей в несколько часов и переломали крылья. Об этом сообщает

Daily Record.

Уточняется, что первый инцидент произошел 25 ноября в авиагавани Бостона с самолетом Frontier Airlines, следовавшим в Даллас, и лайнером American Airlines, прибывшим из Лондона. В результате столкновения оба воздушных судна повредили крылья, а в аэропорту начался настоящий хаос. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, однако пострадавших не было.

Спустя всего несколько часов в этой же авиагавани борт JetBlue врезался в самолет Cape Air. Первый был пуст, а на борту второго было несколько пассажиров и экипаж. Двух пилотов Cape Air доставили в больницу.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании S7 заявил, что у него в багаже взрывная смесь из тротила и наркотики. Инцидент произошел во время взлета лайнера, следовавшего из Москвы в Якутск 26 ноября.