Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:30, 29 ноября 2024Путешествия

Четыре самолета столкнулись в аэропорту с разницей в несколько часов и переломали крылья

Daily Record: четыре самолета столкнулись в аэропорту Бостона
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Четыре самолета столкнулись в одном аэропорту с разницей в несколько часов и переломали крылья. Об этом сообщает
Daily Record.

Уточняется, что первый инцидент произошел 25 ноября в авиагавани Бостона с самолетом Frontier Airlines, следовавшим в Даллас, и лайнером American Airlines, прибывшим из Лондона. В результате столкновения оба воздушных судна повредили крылья, а в аэропорту начался настоящий хаос. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, однако пострадавших не было.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Спустя всего несколько часов в этой же авиагавани борт JetBlue врезался в самолет Cape Air. Первый был пуст, а на борту второго было несколько пассажиров и экипаж. Двух пилотов Cape Air доставили в больницу.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании S7 заявил, что у него в багаже взрывная смесь из тротила и наркотики. Инцидент произошел во время взлета лайнера, следовавшего из Москвы в Якутск 26 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни бойцов ВСУ и наемников блокированы на заводе в Часовом Яре. Российские военные повторили сценарий «Азовстали»

      Раскрыта загадка исчезнувшего угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Россия объявила в розыск журналиста-иноагента по уголовной статье

      Подполье сообщило об ударе по логистическому узлу ВСУ под Харьковом

      Военный эксперт высказался о сроках взятия под контроль Часова Яра

      Названы главные причины отсутствия прогресса в тренировках

      Стали известны подробности нового проекта культового режиссера

      Российская школьница отравилась снюсом на уроке биологии

      Популярный российский треш-блогер раскрыл рекордный заработок

      Жена телеведущего Диброва прошлась по улице в топе с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше