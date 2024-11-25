В турецкой Анталье загорелся российский Superjet 100 с пассажирами на борту. Причиной жесткой посадки стал сильный ветер

Авиакомпания «Азимут» назвала причину пожара самолета Superjet 100 в Анталье

В турецком аэропорту Анталья загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут». У лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) возник пожар в одном из двигателей во время посадки, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Позднее перевозчик объяснил, что самолет загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра. По информации Telegram-канала Mash, «Суперджет» мог удариться левым крылом о ВПП. В пользу этой версии говорят показания пассажиров, почувствовавших жесткий удар. Отказа бортовых систем не было.

Пассажиров оперативно эвакуировали по надувным трапам

Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа по надувным трапам. Позднее людей — 79 пассажиров и 4 члена экипажа — доставили в здание аэровокзала. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Пассажирка самолета рассказала, что сразу после ЧП экипаж лайнера пытался успокоить находившихся на борту. По ее словам, люди старались сохранять спокойствие и покинуть самолет как можно скорее.

Власти отреагировали на ЧП с самолетом

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем Telegram-канале рассказал, что ведомство уже разбирается в произошедшем. Он также первым указал, что в результате ЧП обошлось без жертв.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России организовал доследственную проверку по факту возгорания самолета с российскими гражданами. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Турецкая полиция уже приступила к допросу пилотов Superjet 100. В ближайшее время правоохранители также допросят диспетчеров, передававших информацию о погоде.

Загоревшийся SSJ-100 месяц назад получил повреждения

Выяснилось, что «Суперджет» месяц назад получил повреждения при вынужденной посадке. Инцидент произошел 16 октября. Самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Иваново, доложил о низком уровне жидкости в первой гидросистеме, после чего совершил вынужденную посадку во Внуково. Во время приземления из-под воздушного судна пошли искры. На послеполетном осмотре выяснилось, что у самолета была течь гидрожидкости и он протер дыру в створке шасси.

Самым трагичным инцидентом с Superjet 100 стало ЧП с в мае 2019 года. Тогда самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но после попадания в корпус молнии почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. Тогда спаслись всего 37 человек из 78. Росавиация сообщила об ошибках экипажа — вопреки инструкциям пилоты не выпустили закрылки при заходе на аварийную посадку, а командир самолета активно «дергал» ручку управления воздушным судном.