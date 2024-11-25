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00:07, 25 ноября 2024Силовые структуры

СК заинтересовался возгоранием самолета с российскими гражданами

СК заинтересовался возгоранием Superjet 100 с российскими гражданами в Турции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета (СК) России проводит доследственную проверку по факту возгорания самолета Superjet 100 с российскими гражданами в Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ЗМСУТ Анастасия Глущенко.

Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

О пожаре на самолете российской авиакомпании «Азимут» сообщалось ранее 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Анталья возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры и экипаж эвакуированы, пострадавших нет.

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