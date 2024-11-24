Российский самолет загорелся в турецком аэропорту во время посадки

В турецком аэропорту Анталья загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает портал Airporthaber.

Машина Sukhoi Superjet 100 загорелась во время посадки. У лайнера возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта.

Ранее сообщалось, что телефон пассажирки Southwest Airlines загорелся прямо у нее в руках во время взлета самолета и вызвал панику на борту.