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22:39, 24 ноября 2024Путешествия

Российский самолет загорелся в турецком аэропорту

Российский самолет загорелся в турецком аэропорту во время посадки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В турецком аэропорту Анталья загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает портал Airporthaber.

Машина Sukhoi Superjet 100 загорелась во время посадки. У лайнера возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта.

Ранее сообщалось, что телефон пассажирки Southwest Airlines загорелся прямо у нее в руках во время взлета самолета и вызвал панику на борту.

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