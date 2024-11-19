Телефон пассажирки самолета загорелся прямо у нее в руках и вызвал панику на борту

CBS News: телефон пассажирки Southwest Airlines загорелся прямо у нее в руках

Телефон пассажирки Southwest Airlines загорелся прямо у нее в руках во время взлета самолета и вызвал панику на борту. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Денвера. Пилоты уже готовились к вылету в Техас, когда у одной из пассажирок вспыхнула батарея смартфона. Поваливший из гаджета дым быстро заполнил хвостовую часть лайнера и напугал людей. Отовсюду послышались крики, путешественники начали толпиться в проходе.

Бортпроводники открыли двери и позволили пассажирам эвакуироваться с помощью надувного трапа. Из сотни людей пострадала лишь хозяйка телефона — она обожгла руку.

Ранее в самолете авиакомпании Qantas с пассажирами на борту произошел пожар из-за застрявшей между креслами вещи. Уточняется, что лайнер вылетел из аэропорта Чанги, Сингапур, в Брисбен, Австралия, 3 июля.