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01:06, 25 ноября 2024Путешествия

Пассажирка загоревшегося в Турции российского самолета раскрыла подробности случившегося

Пассажирка загоревшегося в Анталье самолета сообщила о резком ударе при посадке
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Chanas / Unsplash

Пассажирка загоревшегося в турецкой Анталье российского самолета Superjet 100 раскрыла подробности случившегося. Наталья рассказала РЕН ТВ, что на протяжении всего полета был слышен гул.

«Когда стали приземляться, произошел резкий удар, стало вытекать топливо. Видели, что машины едут в нашу сторону. Смотрели на полосу, вытекало топливо, все загорелось», — сообщила она.

Как утверждает женщина, экипаж лайнера пытался успокоить находившихся на борту людей. По ее словам, пассажиры пытались сохранять спокойствие и старались покинуть самолет как можно скорее.

О пожаре на российском самолете стало известно 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В авиакомпании «Азимут» сообщили, что пожар начался после грубой посадки из-за сдвига ветра.

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