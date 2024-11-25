Названа причина возгорания российского самолета в турецкой Анталье

«Азимут»: Superjet загорелся в Турции после грубой посадки из-за сдвига ветра

Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки из-за сдвига ветра. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РБК.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры были доставлены в аэровокзал. «Пострадавших нет», — уточнили в российской авиакомпании.

На возгорание лайнера отреагировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко заявил, что Росавиация уже разбирается в произошедшем.

О пожаре на российском самолете стало известно 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.