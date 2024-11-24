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23:15, 24 ноября 2024Путешествия

Названа версия пожара Superjet 100 в турецкой Анталье

Mash: пилот Superjet 100 мог удариться левым крылом о ВПП при посадке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Пилот Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» мог удариться левым крылом о взлетно-посадочную полосу (ВПП) при посадке. Как пишет Telegram-канал Mash, именно из-за этого в одном из двигателей лайнера могло возникнуть возгорание.

В пользу этой версии говорит то, что эвакуированные пассажиры рассказали, что почувствовали жесткий удар при приземлении.

Предположительно, жесткая посадка могла произойти из-за экстремально сильного ветра. По информации Mash, отказа бортовых систем не было.

О пожаре на российском самолете сообщалось ранее 24 ноября. У лайнера после приземления в турецком аэропорту Анталья возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.

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