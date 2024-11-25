Полиция начала допрашивать пилотов загоревшегося российского самолета

Shot: турецкая полиция допрашивает пилотов загоревшегося в Анталье Superjet 100

Турецкая полиция допрашивает пилотов самолета Superjet 100, загоревшегося в аэропорту Анталья. Об этом сообщает Shot.

По его данным, в ближайшее время правоохранители также допросят диспетчеров, передававших информацию о погоде.

О пожаре на российском самолете стало известно 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе.

В авиакомпании «Азимут» сообщили, что пожар начался после грубой посадки из-за сдвига ветра. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам.

На возгорание лайнера отреагировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко заявил, что Росавиация уже разбирается в произошедшем.