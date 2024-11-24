Загоревшийся в турецкой Анталье Superjet 100 получил повреждения месяц назад

Baza: загоревшийся в Турции Superjet 100 повредил створки шасси в октябре

Российский самолет Sukhoi Superjet 100, загоревшийся при посадке в аэропорту турецкой Антальи, месяц назад получил повреждения при вынужденной посадке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел 16 октября. Самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Иваново, доложил о низком уровне жидкости в первой гидросистеме, после чего совершил вынужденную посадку во Внуково.

По данным издания, во время приземления из-под самолета пошли искры. На послеполетном осмотре выяснилось, что у воздушного судна была течь гидрожидкости и он протер дыру в створке шасси.