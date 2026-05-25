08:00, 25 мая 2026

Преступник вломился в дом к знаменитой актрисе и избил ее

В Южной Корее мужчина избил знаменитую актрису Ким Гю‑ри в ее доме
Никита Савин

В Южной Корее мужчина вломился в дом к знаменитой актрисе, избил ее и потребовал деньги. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел вечером 20 мая. Преступник проник в дом 46-летней Ким Гю‑ри, где она была с еще одной женщиной. Мужчина начал избивать их и требовать деньги. По данным корейских СМИ, обе женщины получили ушибы и переломы. Когда преступник отвлекся, им удалось сбежать. Они попросили помощи у владельца киоска рядом с домом. Торговец вызвал полицию.

Задержать преступника удалось через три часа. Следователи установили, что ранее он не был знаком с Гю-ри и второй пострадавшей. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Ким Гю-ри родилась в 1979 году, кинокарьеру начала в 1999-м. Она снялась во множестве популярных картин и сериалов. Одной из лучших ее работ считается роль знаменитого корейского художника Син Юн Бока в исторической драме «Портрет красивой девушки» 2008 года.

Ранее сообщалось, что знаменитый гонконгский актер Ки Дин Ли обвинил своего старшего сына Огастина в растрате всех его сбережений. 79-летний Ли заявил, что отпрыск превратил его в «живой банкомат».

