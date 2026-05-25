Разработчик российской замены Microsoft Office решил обойтись техподдержкой

«Ведомости»: Российский разработчик ПО оставит только техподдержку из-за убытков

Один из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения (ПО) ООО «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «Мойофис») приготовился к массовому сокращению сотрудников. Об этом со ссылкой на письмо руководства, разосланное персоналу, сообщают «Ведомости».

По данным собеседника издания в компании, в штате останутся только работники техподдержки, а всем остальным придется искать новую работу. Еще один источник подтверждает, что многие департаменты попали под сокращение практически в полном составе.

В апреле стало известно, что в 2025 году чистый убыток НОТ взлетел в три раза, до четырех миллиардов рублей, а выручка упала в два раза, до миллиарда рублей. При этом задолженность по займам перед мажоритарным акционером «Лабораторией Касперского» стала больше на треть, достигнув 24,96 миллиарда рублей.

По итогам отчетности в компании сообщили, что в прошлом году она находилась в активном инвестиционном цикле, а теперь НОТ готова к расширению доли рынка за счет активных продаж.

Флагманским проектом разработчика является импортозамещение Microsoft Office (почта, Word, Excel и другие продукты). В марте гендиректор НОТ Вячеслав Закоржевский сообщил сотрудникам, что компании из-за финансовых трудностей придется пойти на увольнения, так как текущая модель бизнеса требует существенных изменений для обеспечения устойчивости.

В чате бывших сотрудников разработчика состоят более 600 человек при общей численности персонала в прошлом году порядка тысячи человек. Участники чата утверждают, что компания пыталась провести увольнения без компенсаций под мнимыми предлогами, но после угрозы судебных исков начали предлагать достойные условия сокращения.

Юристы, мнение которых приводится в материале, утверждают, что у пострадавших сотрудников высокие шансы отстоять свои права в суде, если им не выплатят достойную компенсацию. В том числе против работодателя могут сыграть попытки увольнений по надуманным причинам.