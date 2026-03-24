Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 24 марта 2026Экономика

Российский разработчик замены Microsoft Office начал массовые сокращения

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Компания «Новые облачные технологии», управляющая брендом «МойОфис», готовит массовые сокращения на фоне убытков. Об этом со ссылкой на обращение к сотрудникам гендиректора Вячеслава Закоржевского пишет CNews.

Флагманским проектом разработчика является импортозамещение Microsoft Office (почта, Word, Excel и другие продукты). Его штат, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), превышает тысячу человек. Основным владельцем компании является «Лаборатория Касперского».

В письме Закоржевский признал, что в прошлом году «Новые облачные технологии» столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Снизился объем ключевых направлений бизнеса, поэтому текущая модель требует «существенных изменений для обеспечения устойчивости». Речь идет о пересмотре продуктового портфеля и реструктуризации.

По итогам 2023-2024 годов убытки компании составили 6,2 миллиарда рублей. Результаты за 2025 год неизвестны. Один из акционеров разработчика Дмитрий Комиссаров (2,5 процента) утверждает, что решение о сокращениях принял основной владелец, а миноритарных акционеров в известность по этому вопросу не поставили.

Представители «МоегоОфиса» подтвердили факт реструктуризации, подчеркнув, что разработчик продолжает свою операционную деятельность и выполняет обязательства перед клиентами и партнерами.

В конце прошлого года сообщалось, что использовать иностранное корпоративное программное обеспечение (ПО) продолжают более 70 процентов российских компаний. При этом 32 процента объясняют, что не видят отечественного аналога, а 16 процентов считают российский подходящий софт слишком дорогим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok