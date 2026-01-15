Российские компании не смогли заменить иностранный корпоративный софт

Naumen: Более 70 % российских компаний используют иностранное корпоративное ПО

Использовать иностранное корпоративное программное обеспечение (ПО) продолжают более 70 процентов российских компаний. Об этом со ссылкой на опрос компании Naumen, проведенный в конце прошлого года, пишут «Ведомости».

В исследовании приняли участие менеджеры из финансового сектора, промышленности, ретейла, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики. Около трети из них (32 процента) объясняют, что не видят отечественного аналога, а 16 процентов считают российский подходящий софт слишком дорогим. Еще 12 процентов сказали, что намерены дождаться возвращения иностранных вендоров.

Под корпоративным ПО понимаются CRM-системы для управления клиентскими данными, системы управления проектами и IT-службой, документооборот, голосовые и текстовые роботы для автоматизации клиентских обращений, софт для внутренних коммуникаций и так далее. Вместе с тем операционные системы в этот список не входят.

Этот опрос подтверждает данные Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП). В организации утверждают, что на конец 2025 года на российское ПО перешли только 40-45 процентов компаний критической информационной инфраструктуры, хотя власти обязали их провести импортозамещение в ограниченные сроки.

Гендиректор «ИНКА 4.0» Павел Калякин согласен с оценкой в 70 процентов компаний, сохранивших иностранный корпоративный софт. В качестве причины такой медлительности он назвал отсутствие выгоды от замены ПО и понесенные ранее на внедрение иностранных систем затраты.

В свою очередь, директор центра развития продуктов NGR Softlab Алексей Дашков заметил, что компании применяют иностранный софт из-за высокого уровня надежности, интеграции в существующие процессы и отсутствия кредита доверия к российским аналогам, многие из которых еще только формируются и не прошли проверку временем.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что в парламенте обсуждают инициативу о введении требований по установке отечественного софта для частных компаний.