В России собрались обязать частные компании ставить отечественный софт

Депутат Горелкин: Установку российского софта сделают обязательной для бизнеса

Депутаты Госдумы обсуждают инициативу о распространении требований по установке отечественного софта на частные компании в рамках политики импортозамещения. Об этом на форуме «Цифра права» рассказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает РБК.

По его словам, замена иностранных технологий и оборудования стала одним из приоритетов государства, поэтому следует подходить к вопросу более основательно.

«В будущем могут появиться законодательные ограничения для коммерческих компаний, чтобы они тоже импортозамещались более активно. Этот вопрос сейчас рассматривается», — указал он. Сейчас такие обязательства власти накладывают на госорганы, госкомпании и компании с государственным участием, а также субъекты критической инфраструктуры.

Ранее разработчики отечественного программного обеспечения (ПО) предупредили, что если все налоговые новации, заложенные правительством в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, будут приняты, то им придется поднимать цены на свою продукцию на 10-40 процентов.

При этом эксперты отмечают, что если рост стоимости российского софта будет опережать инфляцию, то интерес бизнеса к нему даже с учетом острой потребности упадет. Однако при сокращении продаж проблемы испытает сама IT-отрасль, что потребует от властей либо поддержки в виде субсидий, либо обеспечения спроса.