09:57, 24 октября 2025Экономика

Российский софт собрались сделать намного дороже

«Ъ»: Разработчики российского софта намерены поднять цены на 10-40 % в 2026 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: BLKstudio / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году стоимость программного обеспечения (ПО) российского производства в связи с изменениями в налоговом законодательстве увеличится на 10-40 процентов. Об этом со ссылкой на крупных участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Они указывают на предполагаемое повышение ставки страховых взносов с 7,6 до 15 процентов и на отмену освобождения от налогообложения по сделкам с реализацией прав на ПО из реестра отечественного софта Минцифры, хотя от последней инициативы власти все же решили отказаться.

Представитель «Группы Астра» добавил, что, помимо налоговых новаций, компания сталкивается с ростом расходов на персонал. Кроме того, она намерена потратить средства на инвестиции в разработку новых и поддержку уже имеющихся программных решений.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов предположил, что если налоговые изменения в отношении IT-компаний не пройдут чтения в Госдуме, то цены вырастут примерно на 10 процентов, а если избежать их не удастся, то на 20-40 процентов. Он объяснил, что в текущих условиях компания тратит на налоги 6 процентов оборота, а в худшем варианте эти расходы достигнут 35 процентов.

Гендиректор BPMSoft Юрий Востриков сообщил, что стоимость лицензии на продукты компании в 2026 году вырастет не более чем на 25 процентов.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что если рост цен на российский софт будет опережать общую инфляцию, то интерес бизнеса к нему даже с учетом острой потребности в импортозамещенном ПО упадет.

По словам директора по консалтингу и аналитике «СТРИМ Консалтинг» Петра Городецкого, многие потенциальные заказчики до сих пор используют иностранное ПО в пиратском формате и оборудование, поставляемое по параллельному импорту, потому что это дешевле. Соответственно, при дополнительном подорожании российского софта их мотивация переходить на легальное программное обеспечение снизится.

Ранее российские IT-объединения обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой не повышать НДС для их продуктов. В противном случае, объяснили они, многие участники отрасли не смогут продолжать работу и обанкротятся, что приведет к оттоку квалифицированных кадров за границу.

