Экономика
09:43, 23 октября 2025Экономика

Российские IT-компании после угрозы банкротств добились сохранения льгот

«Ъ»: Планы по росту НДС на российское ПО пересмотрят после жалоб IT-компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Налог на добавленную стоимость (НДС) на российское программное обеспечение (НДС) не будет повышен с 0 до 22 процентов после жалоб представителей отрасли, пригрозивших банкротствами. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением темы, пишет «Коммерсантъ».

По их данным, просьбу поддержали Минцифры и вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, после чего отказ от роста налога согласовали у премьер-министра Михаила Мишустина, получившего разрешение из Кремля.

Решение пока не оформлено из-за процедурных сложностей. Внести поправки предполагается уже ко второму чтению налогового законопроекта в Госдуме.

Собеседники издания утверждают, что обсуждение было жарким. Противники отмены льгот на софт, включенный в реестр отечественного ПО, указывали на системную значимость IT для технологической независимости и цифровую трансформацию, которая затрагивает почти все отрасли. Введение налога могло бы нарушить запущенные процессы.

Как отмечает издание, откат законопроекта о повышении сборов станет редким для правительства случаем признания избыточности меры. Однако обсуждение показало, что введение НДС на ПО действительно станет слишком серьезным ударом для отрасли. Впрочем, рост ставок страховых взносов в два раза — с 7,6 процента до 15 процентов — сохраняется.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров попросил не называть принятое решение сохранением льготы. Он подчеркнул, что в противном случае оборотный налог превысил бы среднюю рентабельность предприятий, что противоречит здравому смыслу, потому что им пришлось бы резко повышать цены.

Ранее в борьбе против налоговых новаций Минфина отраслевые IT-объединения обратились к президенту страны Владимиру Путину. Они указали, что при росте налогов множество компаний отрасли не смогут продолжить работу и обанкротятся, что приведет к оттоку квалифицированных специалистов за границу, а федеральный бюджет потеряет в два раза больше, чем планирует собрать.

    Все новости