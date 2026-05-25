08:45, 25 мая 2026Экономика

Цены на нефть упали после слов Трампа

Стоимость нефти Brent на бирже ICE впервые с 11 мая упала ниже $99 за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Цены на нефть в понедельник, 25 мая, упали. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Контракты на поставку в июле эталонной североморской нефти Brent впервые с 11 мая опустились ниже 99 долларов за баррель. На минимуме цены падали до 97,29 доллара, потеряв более пяти процентов к цене предыдущего закрытия.

Стоимость техасской нефти WTI с поставкой в июле также упала примерно на 6,73 процента — до 90,47 доллара за баррель.

Сырье дешевеет после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран предварительно согласились о продлении прекращения огня на 60 дней. По данным Washington Post, рамочный меморандум о взаимопонимании необходим для финализации процесса урегулирования конфликта. Как сообщает Axios, документ должен продлить перемирие между государствами и обязать Иран открыть Ормузский пролив для судоходства.

Как сообщили в CNN, последние версии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном предусматривают постепенное открытие Ормузского пролива и прекращение американской блокады иранских портов. После этого стороны займутся урегулированием других спорных моментов, таких как ядерная программа Ирана.

