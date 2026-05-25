Россиянам стал ближе цирк

«Ведомости»: В российских цирках впервые за пять лет выросло количество зрителей

Количество зрителей собственных мероприятий в российских цирках в 2025 году выросло впервые за пять лет, до 2,4 миллиона человек, что на 4,5 процента больше, чем в 2024-м. Об этом со ссылкой на данные Минкультуры пишут «Ведомости».

Количество проданных билетов увеличилось на восемь процентов, до 2,3 миллиона единиц, а денежные поступления от мероприятий возросли сразу на 12 процентов, до 4,8 миллиарда рублей. При этом само число представлений упало на 13 процентов, до 1706 единиц, то есть количество зрителей на одно мероприятие выросло еще сильнее.

Сторонние организации провели на площадках 63 цирков, находящихся в ведении министерства и других федеральных и муниципальных органов власти, 2202 мероприятия. Они принесли циркам 5,2 миллиарда рублей.

Впрочем, из-за предыдущего многолетнего снижения продажи билетов в 2025 году оказались на 14 процентов ниже, чем в 2021, а число зрителей — на 15 процентов меньше. Одной из причин стало и сокращение числа цирков за эти пять лет на девять процентов.

Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры Иван Лыкошин уверен, что перелом тенденции связан с повышением качества цирковых представлений, созданием новых постановок для зрителей всех возрастов.

