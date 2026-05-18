В Госдуме призвали к контролю спектаклей на фоне премьеры с Юрой Борисовым

Дмитрий Певцов призвал контролировать режиссеров современных спектаклей

Актер и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Дмитрий Певцов высказался о нашумевшем спектакле «Гамлет» с Юрой Борисовым. Его слова передает НСН.

По его мнению, постановки в российских театрах нуждаются в цензуре и контроле на соответствие духовно-нравственным ценностям.

«Я не видел спектакль, но считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, кто работает вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в указе президента», — заявил артист.

Певцов также призвал не считать завышенные цены на билеты показателем качества спектакля.

Незадолго до этого Олег Меньшиков назвал катастрофой спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым. Народный артист России раскритиковал постановку в МХТ имени Чехова.