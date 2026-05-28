В Донецке украинские БПЛА атаковали трамвайное депо

В Донецке 3 украинских БПЛА атаковали трамвайное депо

В Донецке три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали трамвайное депо. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя следственных органов.

«Многочисленные повреждения получили не менее двух административных зданий в трамвайном депо, а также не менее пяти трамваев, у которых выбито остекление и разрушен кузов», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

22 мая сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку.

