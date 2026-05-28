23:27, 28 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе раскрыли кризис президентства Трампа

Reuters: Из-за Ирана Трамп переключает внимание на то, что он может контролировать
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Игорь Наймушин / РИА Новости

Анонимный источник, близкий к республиканцам в Конгрессе США, в беседе с журналистом Reuters описал нынешний этап президентства Дональда Трампа через метафору.

По его словам, глава Белого дома напоминает метрдотеля в ресторане, который пытается управлять слишком большим количеством дел одновременно.

«Каждая падающая тарелка», по словам собеседника, символизирует отдельную болевую точку: растущее недовольство избирателей состоянием экономики, споры вокруг реконструкции столицы, инициированной Трампом, вторжение в Венесуэлу, а также приближение промежуточных выборов. Затем, как напомнил источник, началась война с Ираном, которая усилила внутреннее давление на фоне роста цен на газ.

«Трамп мечется между угрозами уничтожить Иран и стремлением к мирному соглашению, пытаясь положить конец конфликту, который отравляет его президентство», — подчеркнул журналист агентства.

Ранее стало известно, что переговорщики США и Ирана согласовали условия меморандума, в котором есть пункт о свободном судоходстве в Ормузском проливе.

