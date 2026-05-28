23:37, 28 мая 2026

Украинские военные погибли из-за взрыва собственного дрона-перехватчика

В Хмельницкой области взорвался дрон-перехватчик, погибли 2 бойца ВСУ
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Хмельницкой области два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате взрыва собственного дрона-перехватчика. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

Отмечается, что инцидент произошел 27 мая в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. В результате взрыва боеприпаса дрона погибли два украинских военных, еще один боец пострадал. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее боец соединения морской пехоты с позывным Пика рассказал, что военнослужащие ВСУ стали игнорировать взрывы и попадания ударных дронов. Он также добавил, что солдаты ВСУ не реагируют на ранения так, как обычно.

