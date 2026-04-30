21:59, 30 апреля 2026

В поведении бойцов ВСУ стали замечать странности

Морпех Пика сообщил, что бойцы ВСУ перестали реагировать на взрывы
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не реагируют на взрывы и попадания ударных дронов. Об этих странностях РИА Новости сообщил боец соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным Пика.

«После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы», — рассказал он. Он также добавил, что солдаты ВСУ не реагируют на ранения так, как обычно.

Военный выразил мнение, что украинские бойцы могут находиться под воздействием «каких-то веществ». Кроме того, отметил Пика, подобные эпизоды стали встречаться чаще.

Ранее газета The Guardian писала, что военнослужащие ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. Сообщается, что у многих солдат развилась наркотическая зависимость, однако ее масштабы «трудно оценить», поскольку в украинских войсках не разглашают данные о числе военных, страдающих данным недугом.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    Россия ограничила ввоз терминалов Starlink

    Сафонова отказались признать лучшим вратарем чемпионата Франции

    На Украине неожиданно раскритиковали позицию Каллас по России

    Дилеры захотели ввести тотальный контроль за всеми машинами в России

    В поведении бойцов ВСУ стали замечать странности

    В сети восхитились фото 57-летней Светланы Бондарчук в чулках

    ВСУ выпустили дроны по Крыму

    Стало известно о роскошной яхте жены министра обороны Украины

    Ракету-носитель «Союз-5» запустили с Байконура

    Все новости
