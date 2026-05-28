20:24, 28 мая 2026Мир

На Западе предрекли войну России с НАТО в следующем году

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Помогающая Украине Швеция и другие союзники по НАТО могут начать войну с Россией в 2027 году. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Швеция поставит Украине около 36 истребителей к следующему году. Это означает более глубокое вовлечение Швеции в войну на Украине. Именно это означает членство в НАТО: сначала вы теряете суверенитет, затем нейтралитет, а теперь становитесь полноправным членом этого наступательного альянса», — написал политик.

Как отметил Мема, согласно условиям договора альянса, «Швеция может вступить в прямую войну с Россией уже в следующем году».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев закупит 22 новых шведских истребителя Gripen.

