Позывы в туалет по ночам могут быть нормой.

Уролог Низин: Мочеиспускание чаще раза за ночь говорит о проблемах со здоровьем

Британские медики утверждают, что каждый третий человек старше 30 лет испытывает позывы к мочеиспусканию ночью. Однако уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин предупредил, что ноктурия — потребность в частом посещении туалета — не только нарушает сон и провоцирует бессонницу, но и снижает качество жизни в целом. Какая же частота позывов к мочеиспусканию в ночное время свидетельствует о проблемах со здоровьем?

Если человек просыпается более 1 раза за ночь, чтобы сходить в туалет, это может говорить о проблемах со здоровьем

Фото: ToeFoTo / Shutterstock / Fotodom

Особенно насторожиться врач посоветовал в случаях, если ноктурия появилась у человека внезапно. В этом случае, по его словам, частая потребность опорожнить мочевой пузырь может быть связана с урологическими и некоторыми другими заболеваниями, включая сахарный диабет второго типа и инфекции мочевыводящих путей.