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10:40, 15 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Позывы в туалет по ночам могут быть нормой. При какой их частоте стоит насторожиться?

Уролог Низин: Мочеиспускание чаще раза за ночь говорит о проблемах со здоровьем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Британские медики утверждают, что каждый третий человек старше 30 лет испытывает позывы к мочеиспусканию ночью. Однако уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин предупредил, что ноктурия — потребность в частом посещении туалета — не только нарушает сон и провоцирует бессонницу, но и снижает качество жизни в целом. Какая же частота позывов к мочеиспусканию в ночное время свидетельствует о проблемах со здоровьем?

Если человек просыпается
более 1
раза за ночь, чтобы сходить в туалет,

это может говорить о проблемах со здоровьем

Фото: ToeFoTo / Shutterstock / Fotodom

Особенно насторожиться врач посоветовал в случаях, если ноктурия появилась у человека внезапно. В этом случае, по его словам, частая потребность опорожнить мочевой пузырь может быть связана с урологическими и некоторыми другими заболеваниями, включая сахарный диабет второго типа и инфекции мочевыводящих путей.

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