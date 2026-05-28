Модель Синди Кроуфорд рассказала об опущении век из-за птоза

Американская супермодель Синди Кроуфорд рассказала о проблеме с внешностью. Интервью с ней приводит People.

По словам 60-летней манекенщицы, 10 лет назад она обнаружила у себя блефароптоз, из-за которого ее верхние веки опустились ниже нормы. Впоследствии ей пришлось учитывать данное состояние во время съемок. «Я видела, что мои глаза уже не такие выразительные, как раньше», — отметила она, добавив, что иногда визажистам приходилось приподнимать ей веки, чтобы нанести макияж.

Дерматолог посоветовала знаменитости капли, предназначенные для временного лифтинга век. Сначала она использовала средство только для работы, но затем стала применять ежедневно. «Это как раз одна из тех мелочей, которые помогают нам чувствовать себя лучшей версией себя. А когда женщина чувствует себя уверенно, она и в жизни ведет себя гораздо увереннее», — пояснила Кроуфорд.

В апреле в Сети появились снимки Синди Кроуфорд без фотошопа в бикини.