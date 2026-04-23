В сети появились снимки 60-летней Синди Кроуфорд в бикини без фотошопа

Журналисты опубликовали в сети снимки американской супермодели Синди Кроуфорд в откровенном виде без фотошопа. Кадры появились на сайте Page Six.

60-летнюю манекенщицу заметили вместе с 63-летним мужем, предпринимателем Рэнди Гербер, во время пляжного отдыха в Мексике. Звезда подиума продемонстрировала на камеры папарацци фигуру в бикини сливового цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с завязками. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Супруг знаменитости, в свою очередь, предстал в синей бейсболке и голубых шортах.

Ранее сообщалось, что дочь Кроуфорд и Гербера Кайя в откровенном виде попала в объективы папарацци на отдыхе в Мексике.

В октябре прошлого года Кроуфорд также приняла участие в съемках для глянцевого журнала C Magazine. Супермодель предстала перед камерами в черной юбке и пиджаке, надетом задом наперед.