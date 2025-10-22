Ценности
59-летняя Синди Кроуфорд снялась без бюстгальтера для глянца

Супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном виде для журнала C Magazine
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд снялась в откровенном виде для глянцевого журнала C Magazine. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летнюю манекенщицу запечатлели сидящей перед гримерным зеркалом. Знаменитость предстала перед ним в черной юбке и пиджаке, надетом задом наперед. При этом на размещенных кадре видно, что он был дополнен обнажающим грудь вырезом и золотистыми пуговицами. Также можно заметить, что Кроуфорд не стала надевать под него бюстгальтер.

Кроме того, звезда поделилась снимками, на которых она продемонстрировала фигуру в шелковом платье, оформленном кружевным верхом. При этом манекенщица позировала в окружении полуобнаженных мужчин.

В сентябре Синди Кроуфорд также снялась в откровенном виде для журнала Palm Springs Life. Тогда супермодель предстала перед камерой без штанов.

