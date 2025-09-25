59-летняя Синди Кроуфорд снялась в рубашке на голое тело для журнала

Модель Синди Кроуфорд снялась в откровенном виде для журнала Palm Springs Life

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд снялась в откровенном виде для журнала Palm Springs Life. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черных колготках и белой рубашке в тонкую вертикальную полоску. Во время позирования знаменитость приспустила один рукав с плеча, частично оголив тело. Кроуфорд дополнила образ круглыми массивными серьгами и объемной укладкой.

Фото: @palmspringslifemagazine

Поклонники оценили новую фотосессию модели в комментариях под публикацией. «Красота вне времени», «Великолепна в любом возрасте», «Потрясающая красивая Синди», «Совершенная красота», «Мой пример для подражания с самого детства», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для рекламы французского бренда Givenchy.