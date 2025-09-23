Ценности
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном виде снялась для бренда Givenchy
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @givenchy

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном виде снялась для рекламы французского бренда Givenchy. Соответствующая публикация появилась на странице бренда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя манекенщица предстала перед камерой, сидя на полу. Она позировала топлес в трикотажных трусах-шортах из зимней коллекции марки, прикрыв обнаженную грудь рукой.

При этом наследница знаменитости дополнила образ массивными круглыми серьгами и продемонстрировала татуировку на плече.

Ранее в сентябре Кайя Гербер обнажила грудь на Венецианском международном кинофестивале на острове Лидо.

