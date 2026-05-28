Мохаммед Салах оказался вне заявки сборной Египта на матч с Россией

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах оказался вне заявки сборной Египта на товарищеский матч с командой России. Об этом сообщает «Чемпионат».

При этом в стартовом составе египтян выйдет форвард «Манчестер Сити» Омар Мармуш. Игра пройдет в Каире и начнется в 21:00 по Москве.

Ранее состав на матч назвала сборная России. В число 11 футболистов, которые начнут матч с первых минут, вошли Матвей Кисляк и Алексей Батраков.

13 мая член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра высказался по поводу участия Салаха в товарищеском матче со сборной России. Он отмечал, что футболист, скорее всего, примет участие в матче.