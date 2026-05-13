Новости спорта
17:29, 13 мая 2026Спорт

В Египте высказались по поводу участия Салаха в матче со сборной России

Мустафа Абу Захра: Салах, скорее всего, сыграет со сборной России
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Phil Noble / Reuters

Член правления Египетской футбольной ассоциации Мустафа Абу Захра высказался по поводу участия футболиста «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в товарищеском матче со сборной России. Об этом сообщает Sport24.

«Салах, скорее всего, сыграет со сборной России, — сказал Абу Захра. Встреча пройдет 28 мая в Каире.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной России по футболу одержать победу над национальной командой Египта. Вероятность победы россиян оценивается в 37 процентов при коэффициенте 2,70.

В сезоне-2025/2026 Салах провел за «Ливерпуль» 39 матчей во всех турнирах. Египтянин забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Летом футболист покинет команду.

