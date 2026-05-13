Новости спорта
11:20, 13 мая 2026Спорт

Оценены шансы сборной России по футболу победить Египет

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы сборной России по футболу одержать победу над национальной командой Египта в товарищеском матче. Об этом сообщает Betonmobile.

Сборная России считается фаворитом предстоящей встречи: вероятность победы российской национальной команды оценивается в 37 процентов при коэффициенте 2,70. При этом успех Египта котируется с коэффициентом 2,80 (примерно 35 процентов вероятности), а ничья идет за 3,10, что соответствует примерно 32 процентам.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи в рамках летнего сбора. В список вошли 36 футболистов. Среди них полузащитник «Монако» Александр Головин и Амир Ибрагимов, выступающий за команды системы «Манчестер Юнайтед» и имеющий опыт игры за юношеские сборные Англии.

28 мая сборная России в Каире проведет товарищеский матч с Египтом. Также российские футболисты сыграют 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

