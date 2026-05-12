12 мая 2026

Игравший за Англию уроженец Дагестана из МЮ попал в расширенный список сборной России

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи в рамках летнего сбора. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список вошли 36 футболистов. Среди них полузащитник «Монако» Александр Головин, нападающий «Зенита» Александр Соболев и уроженец Дагестана Амир Ибрагимов, выступающий за команды системы «Манчестер Юнайтед» и имеющий опыт игры за юношеские сборные Англии. Голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в списке нет.

28 мая сборная России в Каире проведет товарищеский матч с Египтом. Также российские футболисты сыграют 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. На международном уровне сборные и клубы могут проводить только товарищеские матчи.

