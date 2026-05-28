18:57, 28 мая 2026

В Банке России рассказали о получении сотен замечаний к законопроекту о крипторынке

Дмитрий Воронин

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ получил сотни замечаний к законопроекту о крипторынке и ко второму чтению в Госдуме дорабатывает документ. Об этом со ссылкой на директора департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерину Лозгачеву сообщает Reuters.

Документ прошел первое чтение в апреле. Необходимость его принятия в ЦБ объясняют тем, что рынок достиг тех масштабов, когда пора говорить о введении регулирования и в целом об «обелении» расчетов в цифровой сфере.

«Многих интересовали вопросы, как те операции, которые в дальнейшем в рамках регулирования уже нельзя ‌будет осуществлять, которые сейчас проходят через нерегулируемых посредников или с участниками за рубежом (...) мы считаем, что можно также предусмотреть отложенный характер нормы о запрете таких операций», — сказала представитель ЦБ, отметив, что это даст возможность участникам рынка без правовых ​рисков подготовиться ​и получить лицензии, а гражданам и бизнесу при необходимости ​завершить ⁠те или иные цепочки операций.

Также Лозгачева напомнила, что законопроект в том числе охватывает понятие стейблкоинов, по которым осенью Центробанк выпустит специальный консультативный доклад. «Мы слышим определенный запрос участников рынка о дополнительной необходимой настройке ‌регуляции, чтобы большие возможности дать и правовой определенности с точки зрения работы с этим инструментом», — уточнила она.

Ранее глава департамента ЦБ подчеркивала, что запланированное введение регулирования в криптосфере «не меняет характер самого актива», который остается высокорисковым, но при этом нужно, чтобы посредники, которые работают на рынке, понимали, что находятся в правовом поле, а потребители, инвесторы, в зависимости от их целей, знали, к кому обратиться, чтобы получить услугу, связанную с криптовалютами.

