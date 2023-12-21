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19:35, 21 декабря 2023Мир

В Эстонии заявили об угрозе Швеции от России

ERR: эстонский полковник Тали заявил, что РФ угрожает шведскому острову Готланд
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Karl Melander / TT News Agency / Reuters

Россия представляет угрозу для принадлежащего Швеции острова Готланд до вступления королевства в НАТО. Об этом в интервью ERR сообщил депутат эстонского парламента и отставной полковник Петер Тали.

«Если Кремль что-то попытается сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане является принадлежащий Швеции остров Готланд», — заявил военный, добавив, что в случае такого сценария Стокгольм не сможет заручиться поддержкой Североатлантического альянса.

Ранее министр обороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России.

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      Виктория Кондратьева
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