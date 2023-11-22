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13:02, 22 ноября 2023Мир

В Минобороны Швеции призвали ускорить вступление в НАТО из-за стойкости России

Глава Минобороны Швеции Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России, проявившей стойкость на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы не хотим списывать Россию со счетов как угрозу, потому что Россия… продемонстрировала свидетельства стойкости [на Украине]», — сказал он.

При этом министр отметил, что не может назвать сроки завершения процесса утверждения Швеции в НАТО. Однако он уверен, что Турция и Венгрия, два участника альянса, которым осталось ратифицировать членство страны в блоке, в конечном итоге сделают это.

Ранее замглавы МИД Турции Бурак Акчапар заявил, что Швеция представит Анкаре дорожную карту по противодействию терроризму в рамках процесса по членству в НАТО. Дипломат добавил, что наблюдает «положительные изменения» в восприятии Швецией «законных озабоченностей» Анкары, связанных с противодействием запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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      Анжелика Бережная
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