В Минобороны Швеции призвали ускорить вступление в НАТО из-за стойкости России

Глава Минобороны Швеции Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО

Глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России, проявившей стойкость на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы не хотим списывать Россию со счетов как угрозу, потому что Россия… продемонстрировала свидетельства стойкости [на Украине]», — сказал он.

При этом министр отметил, что не может назвать сроки завершения процесса утверждения Швеции в НАТО. Однако он уверен, что Турция и Венгрия, два участника альянса, которым осталось ратифицировать членство страны в блоке, в конечном итоге сделают это.

Ранее замглавы МИД Турции Бурак Акчапар заявил, что Швеция представит Анкаре дорожную карту по противодействию терроризму в рамках процесса по членству в НАТО. Дипломат добавил, что наблюдает «положительные изменения» в восприятии Швецией «законных озабоченностей» Анкары, связанных с противодействием запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.