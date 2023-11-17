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08:11, 17 ноября 2023Мир

Швеция представит Турции план по борьбе с террором для вступления в НАТО

Anadolu: Швеция представит Турции план по борьбе с террором для членства в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Замглавы МИД Турции Бурака Акчапара заявил, что Швеция представит Анкаре «дорожную карту» по противодействию терроризму в рамках процесса по членству в НАТО. Об этом сообщает госагентство Anadolu.

Акчапар подчеркнул, что вступление Швеции в НАТО «сделает евроатлантический регион более безопасным», а также способствует развитию двусторонних отношений Анкары и Стокгольма.

Дипломат добавил, что наблюдает« положительные изменения» в восприятии Швеции «законных озабоченностей» Анкары, связанных с противодействием террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции).

Ранее сообщалось, что Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО при отсутствии эксцессов. В октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.

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      Марина Совина
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